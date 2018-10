Londres, 25 de octubre de 2018. Estimado Navarro, uno de los puntos clave para entender la desconfianza de la afición hacia Alfonso García y su gestión es, sin duda, la falta de transparencia y la asombrosa desorganización que demuestra en según qué cosas. Un ejemplo claro lo hemos tenido esta semana con el ridículo episodio de la venta de entradas para la visita al Granada, reventa en la misma puerta del club incluida. En el aire queda la cuestión de si el club había sacado a la venta, o no, todas las entradas de que disponía, algo denunciado por el colectivo que protagonizó la bochornosa reventa, en caliente, y usó esto como pretexto. El club estuvo rápido en denunciar la reventa y las medidas que iba a tomar, y eso es digno de reconocer, pero también es cierto que no recuerdo una venta de entradas para desplazamientos que no haya tenido cierta polémica. Lo importante, de cualquier forma, es que el equipo no va a estar solo en Los Cármenes, donde solemos dar guerra. Espero que los hombres de Fran Fernández nos den una alegría…