Una de las mejores series españolas de la década de los 80 fue Turno de Oficio, que mostraba el mundo de la justicia y la delincuencia en el Madrid de entonces. Los protagonistas son tres abogados de distintas edades que ejercen su trabajo en el turno de oficio, el servicio de representación jurídica gratuita para personas sin recursos que da nombre a la serie. Justicia y delincuencia son dos palabras que bien se podían asociar a los arbitrajes que viene recibiendo el Almería en las últimas fechas. Justicia porque los colegiados no están siendo justos en sus decisiones más que cuestionables y que algunas veces son actos de delincuencia. Sin embargo, el Almería no perdió en Leganés y Mallorca solo por el mal hacer de los árbitros sobre el césped y sentados en la sala del VAR. El Almería está pecando de falta de oficio en una categoría que es muy perra. En Mallorca lo vimos de nuevo. En el primer tiempo, el conjunto local hace 8 faltas y ve una tarjeta. El Almería había hecho dos faltas y tenía tres. Al descanso, camino del vestuario, Salva Sevilla aún tenía cosas que reprocharle al árbitro y calentarle la oreja. Resultado: El Almería siguió viendo amarillas conforme hacía faltas, mientras que el rasero con los bermellones era todo lo contrario, impunes. De hecho, el virgitano tuvo que haber sido expulsado por doble amarilla con lances más claros que los que le costaron la expulsión a Sadiq en Fuenlabrada. El Mallorca, en cada falta rojiblanca, se comía al árbitro. El Almería, poco a poco se fue del partido sin respuesta, ni ningún tipo de reacción desde el banquillo. Esto tampoco es nuevo. Si me leen desde hace tiempo, recordarán que he señalado en no pocas ocasiones que Pepe Gomes suele hacer los cambios tarde y mal, y ya he mencionado más de una vez que deberíamos de tener plan alternativo para cuando los equipos nos tienen tomada la matrícula, como ha sucedido esta semana. Nos han bajado los humos y hay que trabajar lo anímico con la plantilla. Pero sigo creyendo que si jugamos como sabemos, y le unimos oficio, aún se puede lograr el ascenso directo.