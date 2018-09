La UDA y el comodín 'malo será'

Calo será es una expresión muy usada en Galicia. Existe incluso un programa con este nombre en la TVG. Viene a decir que, aunque haya miles de adversidades en un momento de la vida, siempre se puede salir adelante. Los gallegos son como son. " No protestan, emigran", aseguró Castelao, uno de los padres del nacionalismo gallego. El de la ambigüedad es otro de los tópicos que históricamente se les asocia a los habitantes de esta comunidad y ha dado lugar a miles de chistes. No se la pueden quitar de encima, de la misma forma que esta expresión sigue y persigue a todo aquel que visita esa tierra. Les preguntan sobre las previsiones del tiempo y a su respuesta siempre le añaden esta coletilla. Este periodista pensó que tenía un carácter negativo cuando la escuchó por primera vez en una de sus experiencias por el Camino de Santiago. Pero no es así. Resulta que su sentido es el contrario y es muy optimista. La UDA llegó a Los Pajaritos bajo el tópico de la maldición y se sacudió esta fatalidad bajo la advocación del "malo será" tan recurrente por los convecinos de Rajoy. Juan Carlos Real, único gallego del plantel, encarna la pujanza de este término. El vigués cerró las Ligas 2012/13 y 2014/15, en las filas del Huesca y Tenerife, con un gol en su cuenta y ambos los firmó en ese estadio. Los de FF jugaron como el Numancia del curso pasado, intensos y agresivos, y los sorianos lo hicieron como lo hacía la UDA de Soriano a domicilio, a verlas venir. Fue un triunfo de fe, esperanza y calidad -y no caridad como en las virtudes teologales-, pero de calidad física y humana. Los unionistas tiraron de piernas y humildad, dos cualidades muy valorables, que hay que cuidar, proteger y saber mantener, porque el 'malo será' es un comodín contra la adversidad que no siempre aparece fuera de las Rías Baixas.