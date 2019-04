Aestas alturas de la temporada creo que estamos en condiciones de afirmar que el VAR ha llegado al fútbol español con la intención de quedarse. La incorporación de la tecnología hasta el momento ha dado más de lo que ha quitado y salvo raras excepciones, ha revestido de mayor justicia a un juego que como tal, está sujeto a equivocaciones y engaños. Si yo fuera el presidente mexicano, podría solicitar a la FIFA que revise la historia de los partidos de antaño y que los clubes ganadores de encuentros sospechosos pidieran perdón a sus víctimas, pero no vamos a caer en la tentación de semejante mamarrachada. La historia es como es, tiene un contexto, un tiempo, unas causas y unas consecuencias, por lo que entiendo que nadie tiene que ponerse colorado por las actuaciones de sus antepasados. El fútbol también tiene un antes y como tal no está o no debería estar sujeto a revisiones y reinterpretaciones. Hoy, en pleno siglo XXI, la intervención de la tecnología en el deporte más popular del mundo es una realidad y su incorporación es más que positiva, ha acallado el debate estéril y de bar, y aunque por escasos milímetros, determina la validez o no de un gol. Ante tanta exactitud, los nostálgicos que añoran la vieja escuela continúan cuestionando la intención de dar exactitud a un juego, donde se supone que intervienen otros elementos, pero el fútbol a estas alturas es un gran negocio que no se puede dar el lujo de dejar abierta la puerta de la duda. ¿Fue falta o no?, ¿fue un gol en fuera de juego?, ¿marcó con la mano?, ¿hubo agresión?.... esos y muchos otros interrogantes que dejaba cada fecha disputada, se han evaporado ante la contundencia de la ciencia exacta. Jugadores, dirigentes, técnicos y público en general, aceptamos los logaritmos y nos rendimos ante la evidencia. A falta de pocas fechas para que se decida el campeonato, la evaluación es posible y el resultado satisfactorio. El VAR es un elemento más, del rectángulo de juego.