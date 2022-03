Corría el año 2022 cuando Rosendo Mercado lanzaba su undécimo álbum titulado "Veo, veo... Mamoneo!!", que recoge temas como Masculino Singular, Que Te Acompañe La Suerte, Sufrido, Todo Lo Que Sigue o la que da nombre al disco. Mamoneo es una expresión que se utiliza para hacer referencia a chanchullos (VAR), favoritismo (color azulgrana, tanto en Primera como en Segunda), corrupción y prácticas de este tipo. La viva descripción de la Liga de Fútbol Profesional o, como la llamo yo, Liga de Fútbol Prostituido. Ayer se conocieron los límites salariales en Primera y Segunda. El Almería tiene el octavo límite salarial de su categoría, muy lejos del Eibar o Valladolid, y muy cerca de equipos como Oviedo, Sporting o Tenerife, que se quejan de nuestro jeque, pero hacen la vista gorda con otras cosas. Como Javier Tebas, que se regodea de dar collejas a Turki, al que le hace seguir las reglas al dedillo, y de ahí la carencia en defensa por el poco margen de maniobra de nuestro límite salarial, que tiene a bien descender al Murcia, Reus y Elche por unas deudas irrisorias, pero que no sólo da carta blanca al Barcelona, con su tope salarial en -144 millones, sino que incluso le permite hacer fichajes, y alguno por valor de 55 millones de euros. ¿Para que sirve el tope salarial? ¿Por qué las reglas no son iguales para todos? El límite salarial son los padres. Eso está claro, como lo corrupta que es nuestra competición. Lo de Stoichkov con el Eibar este pasado finde no es más que un ejemplo más. Con este panorama, la UD Almería intenta, por tercer año consecutivo, lograr el ascenso a Primera, pero ya nos están dejando claro que no nos lo van a poner fácil. El sábado, ante el Lugo, nos dejamos otros 2 puntos. Con el cuadro lucense nos hemos dejado 5 en total y quién sabe si no nos acordaremos de ellos o, al menos, no habríamos tenido un más plácido ascenso con ellos. De cualquier forma, y pese a las dificultades, seguimos en ascenso directo. Rodrigo Ely tuvo un prometedor debut tras más de un año sin jugar. El lunes vamos a Tenerife, con Sadiq, y es de desear que el nigeriano se marche a su concentración con los deberes hechos y los 3 puntos sean nuestros...