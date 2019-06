Victoria segura¿Dónde hay que firmar?

Entrenador nuevo en la UDA. No lo tendrá fácil, para empezar porque la sombra de Fran Fernández va a ser alargada. El almeriense ha puesto alto el listón y no exagero si digo que desde Emery no recuerdo mayor unanimidad entre la afición al valorar al técnico. Ni siquiera Gracia con su ascenso y no renovación dejó tanto poso entre la parroquia. Si acaso Francisco, por ser también de la casa y por las formas de su cese, pudo generar similar empatía y añoranza en su ausencia. La directiva parece apostar definitivamente por ir temporada a temporada, tanto en la contratación de entrenadores como en la propia estructura de la plantilla. En ambos casos, los perfiles mayoritarios provienen de 2ªB. Pensarán que si algo funciona, ¿para qué cambiar? Todo a esa carta o casi. De esa categoría vendrá también el sustituto natural de Rioja, que ojalá muestre en Primera el desparpajo y las buenas condiciones exhibidas aquí. También Álvaro parece tener billete para superior categoría y otros como Juan Carlos, Saveljich e incluso Eteki sorprendería que permanezcan en Segunda. Volviendo al entrenador, Óscar Fernández parece a priori un buen valor. Siempre pegado a la cantera del Atleti y antes del Valencia, puede aportar aspectos interesantes y atraer jugadores de su confianza. Lo que le dejen, bienvenido sea. Se va acercando la época para captar abonados. De renovaciones como las de René o Romera y alguna más que pueda darse dependen en gran medida muchos aficionados indecisos que no saben si hacer lo propio con su carné en el caso de los veteranos o dar el paso para los que no tengan abono aún. Las llegadas, como la del propio entrenador o la del defensa Tano serán igual de clave como las salidas. Si sorprendió y desagradó la de Fran, cuando se confirmen las de algunos jugadores pueden infundir desánimo en muchos. Veremos con qué nos intentan convencer los directivos. Lo de esta temporada ya ha sido un logro: ha vuelto la ilusión y, mientras consigan que se mantenga, habremos ganado todos.

LO puso todo patas arriba y se fue. Ya sea por encontrado o buscado, Fran Fernández marchó en busca de nuevas aventuras siendo el salvador de las carreras de bastantes futbolistas que hasta hace un año eran carne eterna de Segunda B. Incluso, los procedentes de la categoría de plata corrían el riesgo de bajar un escalón. Pero no solo FF fue el salvador de varios de sus exjugadores, sino de su propio periplo como técnico, en una profesión en la que hay que aprovechar los momentos, sobre todo si hablamos de jugadores. Por eso, uno solo puede sonrojarse ante declaraciones como las del director deportivo de la entidad rojiblanca acerca de la lucha que la UDA pretende mantener con poderosos clubes de Segunda, y también de Primera, por Juan Carlos Real. Un jugador que, además, acaba contrato. De cara a la galería queda muy bien, pero tampoco se puede tratar a los aficionados rojiblancos como a principiantes en esto del fútbol. Por fortuna, ya son muchos años seguidos en LFP y se ha visto de todo gracias a un presidente como Alfonso García, que ha dado mucho y bueno al deporte y al nombre futbolístico de Almería, pero que ya necesita un recambio como recalqué hace un año. Al hombre ya se le ve justo para llevar una entidad en Segunda, y más cómo se va a poner la Liga 1|2|3 en esta próxima campaña. Si ya estaba plagada de históricos, de Primera vienen más, e incluso de Segunda B, si por ejemplo el Hércules acompaña al Racing de Santander. Ahora bien, más sincero sí es el presidente, a colación del brindis al sol de Corona con lo de Juan Carlos. Tocó la lotería en esta última campaña y puede volver a tocar en la siguiente con Óscar Fernández, flamante entrenador de la UDA, pero nadie se puede creer, como manifestó el propio Alfonso, que Rioja o Álvaro, con contrato en vigor, tengan posibilidades de quedarse. Eso sería una tercera lotería entre medias de la pasada campaña y la próxima. Hablando del posible milagro de la próxima, se vislumbran por dónde van los tiros. ¿Será la UDA el nuevo Numancia? ¿Dónde hay que firmar?