En casa del pobre, dura poco la alegría. Es parte de nuestro refranero popular y alude a la vida desastrosa de quienes no poseen los suficientes medios económicos. Se trata de una creencia fatalista por la que los desgraciados no mejoran de suerte. El Almería de Turki no es precisamente un club pobre, pero si puede ser considerado UD Desgracias por la cantidad de historias negativas que nos ocurren, y nos ocurrirán, a lo largo de la historia. Después de ganar al Barcelona, muchos confiábamos que ante el Villarreal confirmaríamos la mejoría y dejaríamos atrás la crisis de resultados y de juego y la zona de descenso.

La alegría del triunfo ante el líder nos ha durado bien poco, ya que el Villarreal, con la inestimable colaboración del Almería y su técnico, nos han devuelto a la miseria. Rubi planteó un partido en el que confiaba en esperar al submarino amarillo y pillar un error, una contra, y sacar petróleo con su pobre planteamiento. En su cabeza seguro que sonaba espectacular, pero regalarle el balón y el medio campo al conjunto de Setién fue el primer paso hacia una derrota que pudo haber sido más abultada de no ser por Fernando en el primer tiempo y Mariño en el segundo. Llegar al descanso con empate fue un milagro como lo fue acabar perdiendo por solo dos goles. En condiciones normales nos caen seis, como en Gerona.

El Almería cae en descenso y visita este fin de semana a un Sevilla, compañero de viaje por la permanencia que viene de salir apaleado en el Metropolitano. Un duelo dramático para ambos. El Sevilla ve el descenso con pánico. El Almería viene de perder cuatro de los últimos cinco partidos. Una derrota más pondría a Rubi en el disparadero. Vienen curvas y necesitamos la mejor versión del equipo junto a la versión más lucida de nuestro cuerpo técnico para salir del atolladero. Pero necesitamos también a la afición. Es en estos momentos cuando tenemos que dar el do de pecho porque es cuando el equipo más lo necesita....