Un accionista especial

Caben pocas dudas en el gran generador de historias que es el deporte. En este caso el fútbol permite encontrarse con una singular. No hay que escarbar mucho para conocerla por el relieve de la figura en cuestión. Se trata de Steve Nash, que tiene algunas de las llaves del Mallorca. Un club de vuelta en Segunda División, al que el Almería se medirá de cara a ponerle el broche a la primera vuelta. En un día, el de Reyes, en el Mediterráneo, ideal para acercarse a ver un partido que, a día de hoy, se antoja muy atractivo. El canadiense llegó a las islas en 2016 tras su estrecha amistad con Robert Sarver, actual dueño del conjunto de Son Moix. Ambos tuvieron su acercamiento durante la exitosa década que el base escribió su leyenda en los Phoenix Suns. El empresario compró la franquicia de la NBA en 2004 y aún ostenta su dominio, aunque corren tiempos peores por Arizona. Unos lazos profesionales que retomaron en el Mallorca, con la mirada puesta en un futuro regreso a la élite nacional. Más allá de que fructifique, van por la senda adecuada. Su desembarco como recién ascendido está siendo plausible. Dentro del play off, se trata de uno de los conjuntos más en forma de la categoría de plata. Los de Vicente Moreno acumulan casi dos meses sin tropezar, algo complicado a cualquier nivel. Al frente, Nash, que se da un par de viajes cada curso para comprobar el funcionamiento del club. Uno de ellos será recordado en la historia de la entidad. Coincidió con el ascenso que consiguieron en Anduva el pasado mayo tras superar en una eliminatoria al Mirandés. Nash, competitivo por naturaleza, saltó al césped para festejar con plantilla, cuerpo técnico y afición un objetivo importante. La grada no dudó en cantarle "MVP", a lo que el canadiense respondió danto saltos de júbilo. Un accionista singular en LaLiga 1|2|3, con una trayectoria de quilates en la NBA, donde es considerado uno de los mejores directores de juego de siempre.