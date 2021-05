¿qué añorado sería el fútbol sin regates? En un mundo en el que el extremo debe seguir al lateral, una imprecisión en el uno contra uno se tacha de sobradez y en la que el talento siempre está bajo sospecha, falta descaro en este deporte. Martí Perarnau apunta a la vuelta de un «caos premeditado» que rompa con el orden. Desde edades muy tempranas, el fútbol cada vez está más tecnificado, olvidándonos del origen de un deporte que nació en las calles. La táctica se impone al futbolista diferencial, y no al revés, siendo este hecho una de las razones de la lentitud y el ritmo bajo que nos ofrecen muchos encuentros. Además, en clave UD Almería, hay una evidente falta de chispa en línea de tres cuartos. En este contexto con múltiples fallas, Rubi tiene la solución a tantos problemas delante de sus propios ojos: Largie Ramazani. El futbolista belga reúne todas las características para ser una pieza valiosa en este momento de la temporada. Con el cambio en el banquillo, Ramazani puede salir beneficiado de cara a los duelos finales y a unos más que hipotéticos play off. Rubi apuesta por un 1-4-3-3 en el que el belga puede encajar en el sistema como extremo por ambas bandas. El final del 1-4-2-3-1 de José Gomes, en el que Ramazani no tenía un buen encaje, da paso a un entrenador que destaca por adaptar al futbolista al sistema, y no al contrario. La valentía, el desborde y un colmillo competitivo diferencial en una plantilla en la que faltan este tipo de futbolistas son motivos más que suficiente como para pedir más protagonismo del joven jugador. Sus actuaciones en Tercera División solo demuestran que está preparado para una categoría mayor. Ramazani es el tercer jugador de la plantilla, con un mínimo de cinco partidos, con mejor promedio goleador (gol cada 263 minutos), solo por detrás de José Corpas (181 minutos) y Umar Sadiq (138 minutos). Un dato que evidencia la facilidad de Largie para sumar. El agitador belga.