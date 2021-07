Por ahora, no

En las colas para hacerse el abono de esta temporada muchos aficionados se preguntaban si los fichajes que, por ahora, ha confirmado el club, mejoran lo que ya teníamos o venían a cubrir con garantías las posiciones más necesitadas de la plantilla. Y es que aún la gente se sigue acordando de Balliu y Morlanes, por poner ejemplos, y la llegada de Nieto o Arnau no termina de convencer al abonado rojiblanco. Este fin de semana llega el primer amistoso del Almería y Rubi lo va a afrontar con un equipo en construcción, al que le siguen faltando "cromos", o al menos muchos creemos, ya que sobre todo la defensa -una de las chinitas que el equipo tenía clavada la temporada pasada- está por reconstruir, en la que seguimos echando en falta dos centrales en condiciones, con experiencia y que sean los que le den robustez a una zona en la que debe de apoyarse el equipo para crecer en Segunda. No nos engañemos, de nada te sirve tener un artista del gol si en defensa tienes un agujero que no consigues tapar. De ahí que hable de un equipo en construcción, el que va a arrancar el capítulo de "bolos" veraniegos, en los que Rubi no va a poder sacar muchas conclusiones, ya que mucho me temo que del equipo que inicialmente se vista de corto, muchos cambios habrá de cara a esa primera cita en Cartagena. Es más, no creo que Rubi esté muy contento porque no llegan los jugadores que hagan crecer potencial y competitivamente al equipo para pelear por el objetivo que tiene y que no es otro que el de ascenso a Primera División, porque hablar de otra cosa huelga. En mi opinión, por ahora el equipo no mejora lo que ya había la temporada pasada y todos sabemos de las carencias que al final le pasaron factura, y de qué manera, al Almería. Es cierto que, por ahora tiene a jugadores como Akieme, Samu, Sadiq o Ramazani, pero necesita más "dinamita" para pelear por el ascenso a Primera.