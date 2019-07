Un análisis individual

Si comparamos el amistoso de la UD Almería en la pretemporada del año pasado frente al CD El Ejido en Santo Domingo, se extrae una primera conclusión del choque de este pasado sábado ante el mismo rival: el escaso nivel de ambos conjuntos con respecto al referido amistoso de comienzos de agosto de 2018. Aquel era el sexto partido de pretemporada de los rojiblancos y los celestes competían con un equipo de Segunda B con aspiraciones, mientras que el del sábado fue el primer encuentro de pretemporada para ambas formaciones, con el agravante para los locales de apenas poder juntar a los jugadores necesarios para competir dignamente, debido a sus problemas institucionales. Por ello, resulta más interesante comentar las acciones individuales de un partido en pañales, tácticamente hablando. Fernando: cuanto más veo en acción al guardameta, más me ilusiona. Podría ser titular en cualquier equipo de Segunda, e incluso en algunos de Primera. Montoro: impreciso, quiso pero no pudo. En el filo de la navaja. Tano Bonnín: tenía ganas de ver las primeras evoluciones de un jugador que tuvo el infortunio de toparse, en la cúspide de su carrera futbolística, con Isco. Lesión grave y vuelta a empezar. Lo vi algo acelerado y con escasos recursos ante la presión del rival. Espero que haya sido cosa del estreno. Iván Martos: no tuvo excesivo trabajo. En su buena línea. De la Hoz: habrá que evaluarlo acompañado de su pareja en la parcela central... Chema: sobrado. Nacido para jugar en Primera, donde podría brillar más al no haber tanta presión contraria. Con un taconazo de ensueño comenzó la única jugada que terminó en gol. Dos premisas para su despegue, que sea más intenso y veloz, y que Óscar Fernández no se desespere y le deje fallar, si es que Chema le pone pasión. Yanis: el mejor de los nuevos, apunta buenas maneras por el flanco izquierdo, apoyado en una zancada espectacular. Suyo fue el centro del gol. Álvaro: marcó tras un error del cancerbero ejidense y poco más, en el escaso tiempo que jugó. Puede que no se le quiera exponer mucho, pues me da que va a aprovechar la oportunidad de su vida, después de "comer" tanta caca antes de recalar en la UDA. El tren se coge una vez y por desgracia la actual UDA no creo que pueda satisfacer las aspiraciones deportivas y económicas del goleador. René: Sin trabajo. Romera: pudo ir al ataque más de lo habitual, y en una de sus incursiones pecó por no disparar y ceder la ocasión a un compañero. Owona: hizo de las suyas, una dura entrada, pero no tuvo trabajo defensivo. Aguza: sigue sin despuntar un jugador que vino hace un año como la principal estrella. Gaspar: voluntarioso como siempre. Es de los que suelen ir a más. Corpas: tiene la mente en la resolución de su continuidad. Pecó de individualista. Otro que querrá coger el último tren de su vida deportiva. Normal, si Álvaro "comió" mucha caca futbolística, Corpas conoció las profundidades más recónditas del balompié. Sekou: su cuerpo y su mente no están de acuerdo todavía. Posibilidades todas, el día que coordine sus acciones. Simón: buen juego fuera de su zona de influencia, como delantero centro, y escaso acierto de cara a meta. También jugaron varios integrantes del filial. Eché en falta a Mario Abenza, prometedor jugador, cedido al At Sanluqueño.