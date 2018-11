No caer en el error

Londres, 29 de noviembre de 2018. Estimado Navarro, que estamos en una mejor posición, no solo en la tabla, que el año pasado, no se le escapa a nadie. Las prestaciones que ofrece el equipo están a años luz de aquel arranque de la temporada pasada, pese a los esfuerzos de Ramis. Fran Fernández ha conseguido que sea el Almería un equipo orgulloso, generoso en el esfuerzo, con una identidad reconocible incluso fuera de casa (aunque los resultados no sean tan buenos como en el Estadio), y no podemos más que estar contentos con el técnico y sus pupilos. Sin embargo, cometeríamos un gran error si cayéramos en la complacencia. El equipo aún tendrá que pelear de lo lindo para lograr la permanencia y el club sigue necesitando apuntalar la plantilla en el mercado invernal. Si este sábado se nos ocurre perder con el Extremadura, el descenso podría acercarse de forma peligrosa. Pero si ganamos a los extremeños tampoco significará que nos podemos descuidar y el presidente no invertir en fichajes. Esto es muy largo…