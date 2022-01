Almería, 27 de enero de 2022. Estimado Piñeiro, como oportunamente apuntas, Rubi no se cansó de avisar cuando el equipo estaba en la cresta de la ola de que este bache vendría y habría que estar preparado para ello. Me tranquiliza comprobar que la directiva ha ganado en paciencia después de los dos primeros años al frente del club, en los que el ansia por ascender puede que les jugase malas pasadas. Dicho esto, pocas veces había visto semejante infortunio en un equipo. Desde la suspensión del último partido de 2021 en Lugo todo han sido desdichas, como si las meigas gallegas hubieran hechizado a los rojiblancos para encadenar un brote de coronavirus, una plaga de lesiones entre los delanteros y la guinda al pastel de la marcha de Sadiq con Nigeria a jugar la Copa África. Eso no hay vestuario ni entrenador que lo soporte. A esta pronunciada cuesta de enero aún le queda la visita a Oviedo, pero confío en la reacción más temprana que tardía.