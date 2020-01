Un chispazo más de Gutiérrez

Una vez más José María Gutiérrez ha dado muestras de ser un técnico atrevido, con decisión y con acierto a tenor de los movimientos que ordenó. Una gran mayoría de entrenadores, tras las tablas del descanso, hubiese conservado su esquema inicial en espera de los primeros minutos de la segunda mitad, sin embargo el entrenador madrileño optó por cambiar el decorado sin tener un resultado en contra ni haber disputado unos minutos desastrosos. Durante la primera parte se vio a un Almería espeso, pero nada más. Aun así José María Gutiérrez acertó con las permutas al dejar en la caseta a Vada, desaparecido en combate y a Aguza, que intervino bastante en el juego sin acierto alguno a la hora de la última decisión en área contraria. La entrada de Corpas, que anduvo muy despierto en cada acción, provocó múltiples faltas, una de ellas el contacto del penalti. Lo de Kaptoum, ya fue de otra galaxia. En cuanto este jugador se vaya acoplando, dará que hablar. Es justo lo que se necesitaba en la parcela central. Un centrocampista proveniente de la Masía, con el perfil de Xavi. Las referidas variaciones de la segunda mitad, con vuelta incluida en los últimos minutos al exitoso 5-3-2, quizá no fueron del todo decisivas, pero sirvieron para comprobar que en el banquillo del Almería hay un técnico vivo y valiente. Otro plus para un equipo es Darwin, que permite desatascar encuentros como el vivido. La UDA vuelve a depender de sí misma en la lucha por el liderato, tras numerosas jornadas en las que había que esperar un pinchazo del Cádiz, dato que motiva, después de la huida del conjunto de Cervera. En cuanto a la polémica suscitada por la ausencia de René en la lista, solo cabe recordar que la UDA SAD es una empresa en forma de club deportivo que vela por sus intereses, con independencia de los aciertos y errores. No es una ONG ni una empresa de bodas, celebraciones y homenajes. El presente es rabioso y de cara al futuro hay que tomar decisiones. Si no, todavía podrían estar en competición aquellos jugadores que tanto dieron (y cobraron).