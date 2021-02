La copa de trago amargo

El ser humano es inconformista por naturaleza. Si tienes doce, quieres veinte. Si quieres treinta, quieres cincuenta. Y así siempre. Hemos pasado de salvarnos en la última jornada de liga a luchar por unas semifinales de Copa. En ese punto, lo lógico era desistir, celebrar lo logrado y a otra cosa. Pero esa desidia no se concebía con este equipo. Nos quedamos con la sensación punzante de que ha faltado algo, una chispa en forma de equipo titular que muchos nos hubiese gustado ver en el duelo copero. José Gomes lleva su libreto hasta el último día con las rotaciones masivas que tanto hemos alabado. El objetivo marcado en rojo este curso es el ascenso. No me cabe la menor duda. Ahora, lo del martes no era un día más. Unos cuartos de final no se juegan todos los días y era una oportunidad para medir el verdadero nivel del equipo ante todo un Sevilla. ¿Qué hubiese pasado si el 'equipo A' parte de inicio? Es imposible saberlo. El Sevilla demostró un nivel competitivo sobresaliente. Hablar de una mejora con Sadiq, Morlanes, Cuenca o Samú sobre el verde de los Juegos del Mediterráneo es teorizar en exceso. Jugar a ese fútbol-ficción que es tan irreal como oportunista. No me gustaría encabezar la lista de capitanes a posteriori que en estos últimos meses ha copado la actualidad. Lo cierto es que la entrada de Umar Sadiq nos puso en alerta de lo que podría haber pasado. Una señal de humo a varios kilómetros en la que vimos al nigeriano luchar con todo ante, nada más y nada menos, que Jules Koundé. Evidentemente, de este partido de Copa se va a hablar hasta el sábado, cuando se jugará el encuentro contra el Fuenlabrada de José Luis Oltra. El resultado contra los madrileños dictaminará si el tema copero colea o no más días. El 'equipo A' volverá a salir de inicio en el sur de Madrid. Ganar, ganar y ganar. Así hasta el último día. El fin de la Copa debe ser la cuenta atrás para el ascenso. Este el año.