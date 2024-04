Las cosas claras

S ERGIO Arribas ha sido claro, no se ha andado por las ramas ni le ha dado muchas vueltas al asunto. Mientras otros, bien porque no les ha salido nada para seguir jugando en Primera División, o porque no le han llovido ofertas para cambiar de aires, Arribas, aún tenido contrato con el equipo rojiblanco, ya ha dejado entrever que no quiere jugar en Segunda y que hará lo posible por marcharse cuando acabe la temporada. Ha sido valiente, sabiendo el “peaje” que va a tener que pagar por no vestirse de rojiblanco la próxima temporada, pero posiblemente sea uno de los jugadores del actual vestuario con más cartel que haya. Posiblemente no esté en su mejor momento de la temporada, pero con creces ha demostrado la calidad que tiene, a pesar de que no todos los “inquilinos” del banquillo del Almería han sabido colocarlo en la posición que deslumbró en campañas anteriores con la Academia del Real Madrid –llegando con Zidane a debutar con el primer equipo con apenas haber cumplido la mayoría de edad-. Sergio Arribas es posiblemente uno de los jugadores con mayor calidad que tiene el Almería y le hemos podido disfrutar esta temporada, ya que según cuentan tuvo ofertas de otros equipos que seguramente repetirán la próxima temporada en Primera, pero optó por comprometerse con un proyecto ambicioso, que apuntaba incluso a pelear por Europa, que había hecho una inversión descomunal en el mercado de verano, llamado Almería, pero las cosas no han salido, seguramente, como le dijeron o le mostraron. Ahora, con su juventud y la calidad que atesora, quiere seguir creciendo, y lo entiendo, y posiblemente sea un jugador que no encaje en Segunda División, por como se juega en esta categoría y con el tiempo, allá donde vaya, recordaremos su paso por el equipo indalico. ¿Qué no ha calibrado la repercusión de esa frase? Posiblemente la juventud le haya jugado una mala pasada, pero ha dicho lo que piensa… y lo que quiere.