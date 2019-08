El cuponazo

Todos teníamos más o menos claro que a Alfonso García le había tocado el euromillones con la aparición de Turki Al-Sheikh, que según la lista de Forbes es el 887º hombre más rico del mundo. 10 días después de consumarse la venta, y tras la rueda de prensa que el nuevo director general del club, Mohamed El Assy, dio para presentar el proyecto de la entidad, así como al entrenador Pedro Emanuel, es imposible que la gente no se haya ilusionado con todos los planes de futuro que hay para el club, la ciudad y la provincia. Obviamente, del dicho al hecho hay un trecho, pero estamos hablando de un nuevo propietario que tiene muchos posibles y, desde luego, lo que dijo, aunque suena utópico para nuestra Almería, en realidad no sería imposible de conseguir para alguien que tiene el dinero y la ambición de Turki Al-Sheikh. Habló El Assy de tres pilares del proyecto con el que esperan que en 3 años veamos al Almería que todos queremos: mejorar el equipo con jóvenes talentos con el objetivo de lograr el ascenso; mejora de las instalaciones que incluye un lavado de imagen total del Estadio por dentro y por fuera, pero también la ansiada Ciudad Deportiva, que sería un centro deportivo top en Europa; y el apartado social, que incluye un programa de ayudas sociales, cuidar al abonado y la integración del club en nuestra sociedad, no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Un proyecto ambicioso que, al escucharlo, suena muy irreal e inalcanzable, y más viniendo de donde venimos. Aunque es difícil no dejarse llevar por la ilusión y soñar con un ascenso a Primera, un Estadio de futbol en condiciones, una ciudad deportiva y un club integrado en la sociedad, y no alejado de ella hasta la fecha, que se codea con los grandes. Un club que sea un orgullo para la ciudad y provincia, a diferencia de lo que ha sido hasta ahora. En definitiva, que parece que nos ha tocado la lotería, como cantaba mi admirado El Fary: "Bendito cupón, bendito cupón, Que de la miseria a mi me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, Tengo más dinero que el rey Salomón. Ay que pelotazo, que pelotazo. Que me ha tocado el cuponazo…". Ojala.