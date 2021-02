En el mundo actual, y por supuesto también en el fútbol y el deporte en general, los detalles marcan la diferencia en numerosos aspectos. Un balompié en el que cualquier mínimo despiste puede hacer que la balanza se decante para uno u otro bando con lo que ello supone a efectos clasificatorios.

En un deporte cada vez más igualado, los pequeños detalles definen quien llega a lo más alto y quien no, quien se hace con la titularidad y quien se queda en el banco, etc. Pero estas líneas no van dedicadas a lo meramente futbolístico, ese deporte que tan buenos momentos le ha dado a uno.

En unos tiempos tan complejos como los que atravesamos en la actualidad cada gesto, por pequeño que pueda parecer, adquiere un inmenso valor, más del que puede creerse. La pandemia acapara una inmensa parte de nuestros pensamientos desde hace casi un año cuando el dichoso coronavirus invadió nuestras vidas por completo. Por ello, ciertos detalles son de agradecer más de lo que lo podían ser con anterioridad.

El pasado miércoles este periodista recibía uno de esos detalles cuando llegaba a casa por sorpresa un libro, 'El fútbol a sol y sombra' de Eduardo Galeano. Un gesto que tenía conmigo un buen amigo, y a quien le doy las gracias, como es Nico García. Uno de esos detalles que te permiten sacar una sonrisa y evadirte cuando anímicamente no estás tan bien como te gustaría.

Uno de esos detalles que pueden parecer poca cosa, pero en realidad significan mucho y más en unos tiempos en los que miles de preocupaciones se nos vienen a la cabeza constantemente. No son momentos sencillos los que nos están tocando vivir, por lo que este tipo de detalles son difíciles de olvidar. Los detalles, sin duda, marcan la diferencia.