El destino, fiel a su cita traicionera con la salud cardiaca de los aficionados rojiblancos, hizo acto de presencia durante las dos últimas jornadas. Justo como el curso pasado. Sin renovación de plantilla en el elenco de guionistas, la secuencia se iba repitiendo paso a paso hasta desembocar en los últimos diez minutos con el equipo en Segunda. Justo como el curso pasado. Fue ahí cuando me salió una risa irónica. El fútbol nos somete a experimentar las peores sensaciones. Pero nosotros, agazapados e indolentes, hemos aprendido a disfrutar de tanto sufrimiento. Sin quererlo, la mirada se te iba a Zorrilla, cuando era parte de un autoengaño. Por mucho esfuerzo y ganas que le pusiéramos al asunto, todo se jugaba en Barcelona. Gio Zarfino nos dio un ascenso hace un año. Fue villano y héroe al mismo tiempo. Adri Embarba ha sido el encargado de ponerse la capa este año y ser el justiciero. Porque el fútbol es maravillosamente dramático. Está repleto de detalles novelescos. Eibar, Valladolid y Almería luchaban sin tregua por dos puestos en Primera. Estos guionistas han querido que los indálicos se hiciesen con la suya a costa de uno y otro. El domingo fueron 23 minutos exactos en los que Almería era ciudad de Segunda División. El mismo número de temporadas que suma la institución en el fútbol profesional. La vigesimocuarta será nuevamente en la élite. Porque este 4 de junio de 2023 es otra fecha para la historia de un largometraje que no para de sumar minutos, aunque pierde a dos protagonistas. Dice adiós Rubi, el patrón durante dos años y medio. El hombre que ha sentado las bases del proyecto. Dice adiós César de la Hoz. El brazalete se queda huérfano con la marcha del capitán. Representación de un Almería pasado, con aroma a vintage. La manija del ascenso, el control y la estabilidad. Es el fin de una etapa. No os preocupéis, pronto comienza el siguiente capítulo. No digo que crean, solo que confíen.