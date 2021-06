Lo económico y lo deportivo

La semana pasada el perfil de la LFP circulaba por las redes sociales una clasificación de los jugadores de Segunda que más se habían revalorizado según Transfermarket. En la tabla se veían los 10 jugadores que más se han revalorizado y 5 de ellos eran del Almería. Los otros 5 son del Espanyol. Sadiq, que había doblado su valor, encabezaba la lista en la que le acompañaban Cuenca (sexto), Morlanes (séptimo), Samú Costa (octavo) y Akieme (décimo). Por parte periquita, completaban la tabla, por orden de valor, RDT, Embarba, Puado, Darder y Pedrosa. Es una tabla muy significativa que tiene muchas lecturas. Para mí es la confirmación del potencial que tenía este equipo para haber acompañado en el ascenso directo a los barceloneses y para haberlo hecho mucho mejor en el play-off. También demuestra el nivel de los jugadores que trae la nueva propiedad. Es cierto que no todas las apuestas salen bien, pero el porcentaje de acierto es lo suficientemente alto como para que este modelo sea sostenible y rentable. El año pasado muchos se reían cuando el club se remitía a la cláusula de Darwin y no fueron menos los que no dieron crédito cuando el club sacó 24 kilos más variables por el delantero uruguayo, operación que ayudó a subir el tope salarial y confeccionar la plantilla de esta temporada. Este año Sadiq tiene un precio de salida de 30 millones y, aunque muchos no se lo creen, yo estoy convencido de que no va a andar muy lejos de esa cifra. Porque el Almería ficha bien y vende mejor. Porque no necesita vender y por eso no malvende a su patrimonio como hacíamos en tiempos de Alfonso. Y, además, es un buen escaparate para jugadores, pero también para clubes como Villarreal, que han visto lo certero que fue enviar a Cuenca y Morlanes a nuestra tierra. Por eso creo que, aunque están saliendo nombres de jugadores de otro perfil, más hechos, el Almería no va a renunciar a una política de fichajes que en lo económico está funcionando. Incorporar a jugadores de experiencia para fortalecer el grupo y, además de sacarle rendimiento económico, se le saque rédito deportivo a la nueva plantilla...