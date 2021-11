En los últimos años se viene hablando mucho de la dificultad para llenar los estadios del fútbol español. Son numerosas las razones para que pocas veces ello se dé. Que si los horarios, que si la bajada de nivel de los conjuntos, etc. Pero no cabe duda de que el precio de las entradas es uno de los principales motivos, por no decir el mayor. Unas entradas que a diferencia de otros países, como Alemania por poner un ejemplo, cuentan en muchos casos con precios desorbitados. Un precio que sigue sin bajar aún cuando una gran parte de la población ha visto mermados recientemente sus recursos económicos. Unas entradas que en ciertas ocasiones su precio puede alcanzar perfectamente las tres cifras. Una situación provocada, en gran parte, por la dependencia de los ingresos televisivos. Un hecho que se traduce en que a muchos clubes les importe poco la presencia en sus gradas.

Un debate que uno pudo observar en redes sociales esta última semana. Un debate que nos afecta de lleno a los amantes de este deporte. Así, no son pocas las quejas vertidas sobre esta situación a lo largo de los años. No parece tener mucho sentido que los clubes pidan el apoyo de su público y luego pongan altos precios a sus entradas. Hipocresía pura y dura. No se trata de regalar las entradas, ni mucho menos. Tan solo se trata de adaptarse al contexto económico por el que hoy en día pasa gran parte de los ciudadanos. No obstante, parece arduo complicado que esto vaya a cambiar a corto plazo. Más cuando estamos ante un debate que a los principales regidores del balompié está claro que no les interesa. Un fútbol que cada día más se ha convertido en una burbuja. Una burbuja que el día menos esperado acabará por estallar. La gallina de los huevos de oro no es eterna.