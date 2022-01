Están a la expectativa

Almería, 13 de enero de 2022. Estimado Piñeiro, el Almería se encuentra a la expectativa. Esa sería la mejor definición para comentar cómo afronta este mercado invernal el cuadro rojiblanco. Rubi indudablemente quiere algún refuerzo para el plantel y ya dijo públicamente que necesitaban algo del centro del campo hacia atrás. Y eso fue antes de que Villar se uniera a Sousa en el parte de bajas. En ese sentido el interés en Timor es real, pero la entidad no va a entrar en una rifa con Leganés y Huesca por hacerse con sus servicios. La postura del club esta vez parece más conservadora, al igual que ya ocurriera durante el mercado veraniego. Tiene otros nombres agendados como el del brasileño Bruno Viana que apuntas por si finalmente la recuperación de Carriço no marcha como está prevista, pero a día de hoy esa opción también se habría enfriado. Si viene alguien que sea un refuerzo de verdad y no el Schetine de turno.