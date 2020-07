El formato idóneo

Solo noventa minutos separan a CD El Ejido 2012 y a Atlético Pulpileño de poder celebrar un ascenso a Segunda División B. Ambos superaron su respectivo encuentro de semifinal de un play off que esta campaña, debido a la pandemia del coronavirus, ha tenido que confeccionarse en formato exprés, lo que provocó en su momento numerosas quejas por parte de algunos equipos implicados en el mismo. Cada uno tendría sus razones para criticar la decisión federativa, pero qué quieren que les diga, que los aspirantes se jueguen dar el salto de categoría en una sola semana me parece algo acertadísimo. A eso de pasar tres eliminatorias, a doble partido cada una, y que la pelea por subir alargue el curso un mes más para clubes amateur humildes no es que tenga mucho sentido, desde mi punto de vista. Ahora los contendientes no especulan con el crono, porque saben que no hay un segundo asalto ante el mismo rival. Todos salen a por todas sobre un terreno de juego neutral. Que esa es otra. En este nuevo formato, que ojalá perdure incluso cuando el fútbol vuelva a la normalidad, un equipo almeriense no tiene que desplazarse hasta Cantabria y pasar diez horas en un autobús, ya que se la juega a un par de horas de casa como mucho y ante un oponente que ya conoce, ya que es de su mismo grupo. ¿Se imaginan la de tiempo y dinero que se ahorran estos equipos modestos en comparación con las fases de ascenso de Tercera a Segunda B de años anteriores? Pues mucho. Por no hablar de que muchos más aficionados se animarían a ir a dar aliento a los suyos si en vez de mil solamente tienen que hacer doscientos kilómetros. Por desgracia, estas semanas, por las restricciones de la crisis sanitaria, se tendrán que conformar con ver al equipo de sus amores por plataformas televisivas como Footters, pero la RFEF podría valorar seriamente mantener este formato corto de play off, que es más rentable para todos e incluso más emocionante que el anterior.