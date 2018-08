El fútbol y el tenis

Modernizarse es una cosa y los inventos que realiza el fútbol español, otra bien distinta. Hace ya algunos años que el balompié patrio se ha metido en una internacionalización que supongo que dará mucho dinero, pero que lo único que consigue es alejar cada día más a los aficionados de sus estadios. El fútbol ya no es un deporte, es simplemente un negocio, una empresa que se aprovecha del espectáculo y del sentimiento de los aficionados. Sentimiento que sigue existiendo, pero que poco a poco va a seguir decayendo conforme sentimiento de arraigo al club de tu tierra desaparezca por la presión del cariz mercenario que ha tomado la cosa. Supongo que dará muchísimo dinero (a Madrid, Barcelona, Atlético y pocos más) poner horarios para China y llevarse los partidos a Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la gente que siempre ha amado a sus colores esté en la categoría que esté el equipo por el que ha llorado? ¿Alguien le paga el viaje transoceánico? No, y todo por un puñado de euros mal repartidos y que no evita los problemas y los impagos de muchos clubes modestos. Todo lo contrario es el tenis, un deporte que suele mantenerse fiel a la historia, pero que sí introduce novedades que son por el bien del espectáculo, de los jugadores y de los aficionados. Así, a partir de ahora la Copa Davis se jugará en una sede fija, lo que hará de esta competición algo mucho más atractivo que las actuales rondas que se encuentran desperdigadas en mitad del calendario y que provoca que muchos tenistas renuncien a su selección. A partir de ahora, gente como Rafa Nadal sabrá dosificarse mejor para estar disponibles para la Davis. Y todo lo ha ideado Piqué, un futbolista muy crítico con la manera en la que se gestiona su deporte. Por algo será. En fin, esperemos que a un jeque no se le ocurra comprar a la LFP y se lleve toda LaLiga a entrenar y jugar por sus lares. ¿Descabellado? Que se lo propongan a Tebas.