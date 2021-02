El futuro ya llegó

"El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves", cantaba el Indio Solari en mis años de despreocupada juventud. Inevitable volver a tararearlo después de ver en acción a Mbappé y Halland, tras sus últimas conquistas en tierras de conquistadores. Como un huracán, como un tsunami, como el mismísimo Demonio de Tasmania, dejaron en evidencia a todo el fútbol español con actuaciones para enmarcar. Atrás quedan los duelos entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ahora el espectáculo lo ofrecen dos chavales de 20 y 22 años que cuando quieren, definen los partidos. La pesadilla del Barcelona con Mbappé, la vivimos los argentinos en aquella semifinal mundialista en el mundial de Rusia. Argentina perdió 4-3, pero la sensación de superioridad de los franceses entonces fue mucho mayor que el resultado. El pasado martes la historia reapareció en mi cabeza, cuando la sensación era que el delantero del PSG estaba jugando contra juveniles, como si delante hubiera jugadores de categorías inferiores, impotentes y sin ningún recurso para parar las galopadas galas. Un día después, más de lo mismo. Un joven de apellido Halland, que como un panzer alemán se presentó en el estadio de Nervión para hacer padecer al Sevilla de Lopetegui. Y ojo que el Sevilla no es un equipo blandito. Daba igual. Cuando el noruego arranca hacia la portería, con la mirada fija en la pelota, los contrarios caen como palos de bowling. En estos tiempos ya no se lleva el jogo bonito, ni la pisada. El despliegue físico de algunos equipos europeos demuele cualquier intento por sobar el balón. Jugadores potentes que no se veían desde los tiempos de Ronaldo Nazario, el verdadero. Te ganan por demolición y bien ganado, como para que no te queden ganas de ir a jugar la vuelta a sus casas. Las mismas pocas ganas que le quedaron a la Real Sociedad, después del paso del Manchester United por Europa League.