Vascas, catalanas y europeas. No salimos de unas y entramos en otras elecciones. Los partidos, aquí y allá, han aireado sus propuestas en programas de medio pelo y los políticos, esas personas civiles hasta que se adornan de importancia, los han pregonado como si fueran campañas comerciales. Lo importante es vender, sea lo que sea y al precio que sea. Los representantes de la ciudadanía, así las cosas, parecen más publicistas que otra cosa. La UDA, jugadores y entorno, se han contagiado de esta especie de fiebre. Lo suyo es vender como un deseo/ éxito anticipado la próxima temporada 2024/25 al grito de ‘Volveremos, más fuertes’, con la intención de tapar en la medida de lo posible el fracaso, que no decepción, de esta Liga para el olvido. El equipo, de momento, ha vuelto y luego se verá si regresa a Primera o se estanca en la División de Plata. El deseo de recuperar el sitio en la élite es un anhelo que comparte el Club, entendido como su cúpula directiva, y anticipa el slogan de la campaña de abonados que se intuye no será másiva. El seguidor está malhumorado. Le ha entrado su fidelidad a la plantilla y ha recibido a cambio un rendimiento paupérrimo y una actitud muy cuestionable en muchos partidos. La balanza de pagos, como si de una relación comercial se trata, ha sido muy deficitario para una de las partes, la que paga. En el caso de este periodista, abonado de Preferencia, han sido 465 euros que, repartidos entre 19 partidos, dan como resultado 24.47 euros por jornada, casi 25 euros. El comportamiento de los rojiblancos ante su hinchada ha dejado mucho que desear y los abonados hemos tenido que sufrir auténticos bodrios y tardes de sopor y tedio. Los jugadores están en deuda consigo mismos y con la afición, fiel y más numerosa que nunca. Y cómo compensará el Club al abonado el próximo curso? Es la pregunta, sin respuesta, que toca en estos momentos. Premiará o castigará a quienes hemos sufrido durante el curso? En el reparto de responsabilidades a mi que me registren.