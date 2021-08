Posiblemente a alguien el título de este artículo le lleve a rememorar la afamada obra de Ryszard Kapuscinski. Pero estas líneas no tienen nada que ver con el histórico periodista del que tanto se habla en las aulas de Periodismo. Nos encontramos en una época en la que el balompié español está en pie de guerra. Una época en la que los principales dirigentes de este deporte en nuestro país aprovechan la más mínima ocasión para atacar al otro, como si no tuvieran bastante con lo suyo propio.

Una guerra Rubiales-Tebas que no para, ni mucho menos, ni hay visos de que lo acabe haciendo próximamente. Esta semana ha vivido un nuevo capítulo, por si no había bastantes ya, cuando el máximo dirigente de la RFEF atizó al oscense en la reunión que mantuvo con los clubes de Primera RFEF. Podía pensarse que lo más importante era explicar todo lo relativo al reparto de los derechos televisivos, a lo que afectaba de manera directa a los clubes presentes en la reunión, pero para Rubiales parecía no serlo. Aunque, ¿acaso alguien en este planeta pensaba que iba a dejar escapar la ocasión? Un Rubiales que, para seguir con la costumbre, no perdió la oportunidad de atacar a Tebas con motivo del acuerdo entre LaLiga y CVC.

Un presidente que día sí y día también muestra importarle más lo que se haga en LaLiga que en sus propias competiciones. Un presidente más centrado en lo ajeno que en lo suyo propio. Lo peor de la política y el tan famoso 'tú más' llevado al mundo del fútbol por si este no tenía aún suficientes problemas. Una guerra en la que el uno parece no poder vivir sin el otro. Una guerra carente de sentido alguno que poco beneficio aporta al balompié nacional y de la que no pocos están ya bastante cansados. Pero es evidente que para ellos su conflicto está por encima de todo. La guerra del fútbol no para.