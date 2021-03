Eso no se hace, Sadiq

El Almería no podrá contar este fin de semana en El Toralín ante la Ponferradina con Umar Sadiq, su hombre gol, su delantero referencia … y a buen seguro que en El Bierzo se están frotando las manos saber que no podrá alinear José Gomes al delantero nigeriano. Sin lugar a dudas, un dolor de cabeza menos para los leoneses. Pero dolor de cabeza el que le está dando a la afición y, sobretodo, enfado. Umar es muy bueno, ya nadie lo discute, y su aportación está siendo muy grande y a la vez importante para este Almería, con sus goles y con sus asistencias, pero no pude tener licencia para lo que quiera. Sabedores todos de que Nigeria había echado mano de él para su selección y que se tenía que perder dos partidos, frente a Leganés y Málaga, no es de recibo lo que hizo prácticamente acabado el partido del pasado lunes ante el Alcorcón, cuando vio una cartulina amarilla que le obligará a no viajar con sus compañeros hasta Ponferrada porque tendrá que cumplir ciclo. Eso no se hace. Eso no está bien. ¿A qué viene protestar como lo hizo al árbitro cuando el partido estaba prácticamente acabado? Flaco favor le hizo a sus compañeros y al equipo. A los compañeros porque no podrán tenerle en El Toralín, y al equipo porque no podrá contar con su máximo goleador. Sadiq se equivocó y alguien tiene que decírselo. Que eso no se hace. Es más, si como íbamos viendo a lo largo del partido, Sadiq se empeñaba en enfadarse casi por todo, desafiando al colegiado, con miradas y con gestos, sabiendo lo que había en juego, y es mi modesta opinión, José Gomes debería de haberle llamado al orden y tranquilizarle, y si no cesaba en su actitud, sacarle del campo y que se relajara en la grada, porque no solo le va a perder para los partidos frente a Málaga y Leganés, sino que tampoco el domingo estará en Ponferrada. Al Cesar lo que es del César y cuando está de dulce Sadiq, se dice y se le aplaude, pero cuando se equivoca, también hay que regañarle. Sadiq, eso no se hace.