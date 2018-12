Como lo hicieron tan bien...

Tengo que confesar que me sorprendió la primera frase de Fran Fernández a la conclusión de partido en Oviedo. Frase muy meditada y preparada, cuando quiso dedicare la victoria del Almería en el Tartiere a los jugadores que disputaron el partido en el Estadio de La Cerámica frente al Villarreal de Copa y donde el conjunto rojiblanco salió "escaldado" con el sonrojarte 8-0. Si alguien no estuvo a la altura de lo que exige un partido de competición oficial fueron los jugadores que se vistieron de corto con la camiseta del Almería en ese encuentro, porque hicieron el ridículo más bochornoso de las últimas temporadas. De ahí las sorprendentes palabras de FF, dedicando la victoria a esos jugadores que defendieron el escudo ante el Villarreal.Me parece políticamente correcto por parte de FF. No quiere malos rollos en el vestuario, pero qué menos que si en su momento pidió disculpas a una afición que se sintió muy mal por la imagen que dio el equipo en ese encuentro de Copa, hubiera tenido un gesto bonito para con la afición del Almería, después de una semana en la que le llovieron críticas por todos lados al equipo por el partido frente al Villarreal, mostrando su descontento a través de las redes sociales y que lo pasaron muy mal viendo a su equipo. Si Fran dijo que los jugadores lo pasaron mal tras el partido, ¿cómo cree FF que estaba la afición? No sé, pero creo que al igual que quiso dedicarle la importante victoria en Oviedo a la "unidad B", podría haberla hecho extensiva a la única afición que tiene el equipo, que siempre está con el Almería y que lleva tres temporadas pasándolas canutas y poniéndole velas a todos los santos, afición que sintió rabia y pena de ver a su equipo cómo se arrastraba por el Estadio de La Cerámica, donde como siempre, hubo seguidores que se pegaron una buena paliza de viaje para volver jurando en hebreo después de visto lo visto.