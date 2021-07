Hay que hilar fino

La falta de movimiento en materia de fichajes tiene al personal con la mosca detrás de la oreja. Hay partes de España donde incluso se frotan las manos, ya que entienden que esto es señal de que estamos más tiesos que el Barcelona y como habían vaticinado, el Jeque va a dar la espantá y vamos a desaparecer. Lamentablemente para estos últimos, esto no es así. El Almería aún no ha movido el mercado todo lo que desea, pero en parte es por la cantidad de jugadores que tiene en nómina y cuyo futuro aún queda por definir, y también porque hay ventas que van a facilitar la llegada de otros futbolistas. Me consta que hay varios jugadores ya cerrados y en los proximos días se irán haciendo oficial, justo antes del regreso a los entrenamientos. El mes de julio será clave para perfilar las salidas definitivas del equipo, ya que en la concentración de Marbella se quiere contar con los jugadores que formarán parte de la plantilla, aunque todos sabemos que el Almería no pierde de vista el mercado hasta que se cierra, con lo que aún nos quedan semanas de dimes y diretes. Eso sí, parece claro que Rubi está teniendo mucho que ver en la confección de la plantilla de la próxima temporada, con un leve cambio en el enfoque, dando prioridad a jugadores consolidados en la categoría. Las dos primeras intentonas por el ascenso se quedaron en la orilla y en ambos casos se puede culpar a la planificación de unas plantillas extremadamente jóvenes que pecaron de falta de experiencia en momentos clave de la competición. Para subir a Primera, además de la calidad de los jóvenes valores que se traen, hace falta que los veteranos tiren de experiencia y quizás por eso algunos están en la rampa de salida o han salido ya. Estas dos últimas temporadas nos faltó liderazgo en la caseta y sobre el terreno de juego. El potencial del Almería es enorme. La presión por el ascenso va a estar ahí y este año va a seguir estando complicado, con demasiados contendientes. El Almería tiene que hilar fino y construir una plantilla sin fisuras, que pueda competir de la jornada 1 a la 42 y, si todo sale como queremos, lograr el ascenso...