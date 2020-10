El enorme Eduardo Galeano en su libro "El fútbol a sol y sombra", dedicó unas palabras al hincha, en esta religión que es el fútbol, "la que no tiene ateos". Para el hincha, dice Galeano, "todos los árbitros están vendidos y todos los rivales son unos tramposos". Tal vez por eso el fútbol moderno, contra la creencia de los puristas, incorporó la tecnología, y entre otras cosas, aportó el VAR. El VAR es una especie de sistema de video vigilancia justamente para que los fulleros, los simuladores, no saquen tanta ventaja como para cambiar un resultado. Nada de esto estaba con seguridad en la cabeza del escritor uruguayo en el 1995, cuando su obra vio la luz y era inimaginable un monitoreo exhaustivo sobre jugadas y jugadores. El VAR llegó para quedarse pero no deja de estar discutido, porque su aplicación sigue siendo materia solo al alcance de los expertos. No entra en todas las jugadas, por lo que administra justicia a trozos, a ráfagas y en lugares que se suponen zonas sensibles donde se desarrolla el juego. Hay otra parte que va de interpretar, pero el criterio de la interpretación no es uniforme y entonces donde un árbitro ve penalti, otro no lo ve. Sucede como cuando vas a pasar la ITV o te para un control de tráfico de la Guardia Civil; si el funcionario se empeña, te saca algo. Entonces, debajo de la letra gorda de la norma, habita la subjetividad de quien es el encargado de interpretarla, y en ese sentido, volvemos a no hace mucho tiempo cuando el VAR no existía. Regresamos al arbitraje del fútbol de categorías inferiores, que sin cámaras ni parones excesivos provocados por milímetros, acepta el error como parte del juego. No hay jornada sin polémica Y en ese sentido, el pensamiento del que se siente perjudicado sigue intacto. En estos tiempos de pandemia, tampoco al hincha se le permite ir al estadio, pero sorpresivamente si se puede ir a ver un encuentro de divisiones menores. "Jugar sin hinchada, es como bailar sin música" dice Galeano. Llevaba toda la razón del mundo.