El imperio donde nunca se pone el Sol

He pensado mucho antes de hacer una afirmación así, por las connotaciones históricas que tiene esa frase, pero con la actividad mundial que hay de "Arte y Discapacidad, Arte Inclusivo, especial, diverso, etc.", se merece ese título. En la película "Origen 2010", se plantea el poder de una idea, y como esta puede ser altamente contagiosa y sin vacuna existente. En estos tiempos, es más fácil comprender la viralidad que puede tener una buena iniciativa, con internet, redes sociales, medios de comunicación, etc., por ese motivo quiero continuar opinando sobre estos temas, pues creo que aún no somos conscientes de lo que estamos creando… En 2017, terminé con el mailing mensual de Capacitarte a 39.000 direcciones, y pasé a uno gratuito de 1.500, enfocado a especialistas del mundo del Arte, Medios de Comunicación, antiguos usuarios, familiares, simpatizantes, etc. También puse en marcha la web www.esai.es, para fomentar cultura e industria de Arte Inclusivo y fue muy sorprendente ver que, las decenas de proyectos que expuse en Moscú 2007 representando a España y Latinoamérica, se habían convertido en miles. Todos los días retuiteo algún proyecto o idea en estos ámbitos, pues alegra mucho saber que, de alguna forma, estamos inspirando a muchas personas de todo el mundo. Un orgullo muy grande de Legado. La idea de crear Industria, la empecé a tener entre 2009-2011, pues veía que crear un C.E.E. de Arte y Artesanía era algo muy interesante en todos los sentidos, viable económicamente, innovador, sin competencia, terapéutico, etc. Ahí me sentí como en "La lista de Schindler", y tan convencido estuve, que hasta vendí mi Ssangyong Korando (Hummer con estilo). Actualmente, la idea ha evolucionado mucho y tal como la expusimos en 2017, se pueden vender pinturas, cerámicas, fotos, etc., a Fundaciones y Obras Sociales. Mostrar cobrando coreografías, obras de teatro, etc. Y también, Inditex puede tener una sección específica de camisetas con diseños hechos por personas con discapacidad, y así además mejoran su Responsabilidad Social Corporativa... Tercer paso de la Industria. En este proceso ha sido determinante el resultado del SIAI. En 2014, tal y como se describe en Incluyendo 19, diferentes personas de muchos países visualizamos un diamante muy grande, al ver posible un IV Seminario Internacional, una Feria de Arte Inclusivo, Subastas Solidarias, que otras Ferias sean más sensibles y solidarias exponiendo y vendiendo este nuevo tipo de creación artística…Además de El Diario, personas de Canal Sur, InterAlmería, La Voz, Cámara de Comercio, UAL, CADE, Asesorías, etc., han sido partícipes en esa ampliación de la idea que puede ser igual de potente que las Industrias Hortofrutícolas, del Mármol, etc. Importante ver la película, "La pesca del salmón en Yemen", antes de continuar. Se aceptan patrocinios y/o crear Fundación, C.E.E., Franquicia Social, Federación, etc. Como trabajo más personal dentro de todo este peliculón, sigo muy centrado en las Composiciones Fotográficas "Ai Love 2021-2025", y aún flipando del resultado de la 1ª edición. "Ai 2020" en muchos sentidos es espectacular, haber conseguido unir en un collage, 5 años y realidades tan diferentes… Hasta el momento el feedback es 100% positivo de: participantes, crítica, público, etc. Gracias!! Se puede ver en esai.es/ai20.