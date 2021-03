La importancia de saber fichar

Los perros falderos aplicaron durante mucho tiempo el sin Alfonso García no habrá fútbol en Almería como una máxima para justificar todo lo que hiciese su ser superior. Salvarse en el último partido, milagro de la Virgen del Mar mediante, era considerado un éxito y hablar de ascenso, incluso de promoción, un sacrilegio. De lo prohibido se ha pasado a lo obligatorio y la ambición ya no tiene los límites de quien se cree y actúa como inferior. Sin embargo, aunque el dinero ayude no lo es todo (que se lo pregunten el Espanyol), haciendo falta un buen trabajo detrás para que se ocupe el ascenso directo 386 días después y el regreso a Primera División no se vea como una utopía. La labor de José Gomes y su cuerpo técnico es encomiable, aunque en la sombra está el trabajo de Joao Gonçalves, quien hace las labores de director deportivo a pesar de no constar en el organigrama del club que ofrece el mismo en su portal web. Si en los primeros compases de la nueva propiedad Darío Drudi se llevó los focos, es el luso, reacio a los medios, el gran artífice de la confección del plantel indálico. Pufos incluidos, no sólo hace falta dinero para adquirir a los Darwin, Samu, Sadiq y compañía, sino una exhaustiva red sobre mercados más desconocidos como el portugués o el balcánico. Joao ha conseguido armar una de las mejores plantillas de la entidad rojiblanca, con un futuro impresionante, tanto para el propio club como para el futbolista, que ve, como ocurriese otrora, en el Almería un buen trampolín en su carrera. La diferencia es que ahora se va a sacar hasta el último centavo en los traspasos, veáse el de Darwin, gestionado como un club grande, sin prisa para apretar lo máximo posible, culminado en esa puesta en escena nunca antes vista, photocall con ambos escudos incluidos. Parecía difícil superar el movimiento con el charrúa, hasta que apareció Sadiq. No es sólo el nigeriano, sino lo de Akieme, Samu, Morlanes, Robertone y un largo etcétera.