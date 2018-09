El manual de las excusas

Esta semana la Liga hacía públicos los topes salariales de los 42 clubes que forman parte de Primera y Segunda. Ya saben, ese concepto que solo parece servir para disimular los fracasos y que, por cierto, ofrece dudosa credibilidad en algunos casos ante la escasa transparencia que muestran ciertas entidades con sus aficionados. En este listado nos encontramos con la sorprendente noticia de que el Almería, tras todo un verano lamentando su complicada situación económica y sollozando ante su imposibilidad de competir a nivel salarial con sus potentísimos rivales de la Liga 123, se encuentra en el décimo puesto con casi siete millones de euros destinados a los costes de plantilla. O sea, el equipo andaluz tiene más tope salarial que conjuntos con plantillas más ambiciosas como las de Cádiz, Mallorca, Tenerife, Oviedo, Albacete e, incluso, Zaragoza. Como no podía ser de otra manera, la maquinaria del club se puso manos a la obra rápidamente para dar una explicación que resultara convincente ante la racanería de estos años. Ya ocurrió la temporada pasada, cuando la radio oficial explicó por qué no se podían invertir en ese mismo verano los millones recibidos por Chuli, Quique y compañía. Un lío que venía a culpar al control financiero impuesto por la Liga. Ahora, el club sostiene que a este tope salarial hay que restarle el millón y medio que se destina a cantera y que, en el caso del Almería, no se contabiliza de forma independiente. De una forma u otra, la conclusión siempre es la misma: Alfonso García no tiene culpa de nada. Todo parece venir por cuestiones ajenas que, curiosamente, solo atañen al Almería, ya que ningún otro club de la categoría parece verse afectado por ellas. Y por la cantera, claro, y es que el escaso dinero destinado al ascenso del filial a Segunda B ha supuesto una coartada perfecta para justificar cualquier miseria económica, pese a que la venta de Joaquín, canterano de pura cepa, sirva para financiar todas las bases durante la temporada completa. Las cosas de este club.