Londres, 28 de mayo de 2020. Estimado Navarro, "Querer es poder" es una máxima de pensamiento optimista mediante la cual creemos que si ponemos voluntad en la consecución de un objetivo, podremos alcanzarlo. Los mensajes que plantilla y cuerpo técnico están mandando son ambiciosos y no solo hablan de ascenso, sino que creen a pies juntillas en lograr el campeonato. Para ello, va a ser clave no solo la voluntad, sino la perseverancia durante los próximos 11 partidos donde, si queremos cumplir esos objetivos, tenemos poco margen de error. Leí el otro día tu reportaje con las estadísticas de ascenso de las últimas temporadas, y parece claro que la empresa es difícil, ya que el Almería tendría que tener una regularidad que no estaba teniendo antes del parón. Ahora bien, el escenario después de la COVID-19 va a ser muy distinto y creo que va a haber sorpresas en cada jornada y puede que no sean necesarios tantos puntos. Por si acaso, bien harán los rojiblancos en no bajar el pistón…