El mercado está "raro"

Almería, 1 de julio de 2021. Estimado Piñeiro, en efecto este jueves marca el pistoletazo de salida para el reguero de confirmaciones oficiales que los clubes irán anunciando en los próximos días, en su mayoría operaciones que estaban cerradas desde hace tiempo pero que no salían a la luz a la espera de que el 30 de junio expirasen formalmente los correspondientes vínculos contractuales. Es de esperar como apuntas que como quiera que la UDA arranca oficialmente los entrenamientos el próximo lunes 12 de julio (el viernes 9 están citados para pruebas analíticas), Rubi pueda disponer de las primeras incorporaciones. Según me apuntan desde dentro del club en esta etapa están priorizando las salidas a las entradas, a la espera de que concluyan tanto la Eurocopa como la Copa América y el mercado pueda reactivarse, ya que hasta el momento su comportamiento es "raro". El Almería, en cualquier caso, no está de brazos cruzados y tiene cosas avanzadas.