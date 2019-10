Tiene morbo la cosa

¿es favorito el Almería en Alcorcón? Es la pregunta que muchos aficionados se hacen de cara al encuentro que va a enfrentar al equipo de Pedro Emanuel con el de Fran Fernandez. Los números hablan claramente del potencial de los unos y de los otros y el Almería tiene todas las papeletas para sacar adelante este encuentro si tenemos en cuenta de que enfrente va a tener a un rival que solo ha sido capaz de ganar un encuentro en lo que va de curso en casa (olvidémonos de su entrenador, de Fran Fernandez). Algunos dirán que FF conoce perfectamente al Almería y creo que no es así, ya que de "sus" jugadores a los que hay en estos momentos hay bastante diferencia, muchos con los que nunca ha trabajado. Mucho me temo de que de los pocos que quedan no todos van a disputar ese encuentro. Es cierto que el Alcorcón viene de golear al Sporting, equipo que no hace muchos días le pintó la cara al Almería en 45 minutos, y que en Santo Domingo pasó por encima del todopoderoso Cádiz de Álvaro Cervera, pero no deja de ser un equipo que solo ha ganado una vez en su campo. El Almería no anda bien. La transición a la que está sometiendo Pedro Emanuel al equipo le está costando, disgustos para la afición y puntos que deja en el camino. Cinco jornadas sin ganar son muchas para un plantel hecho para el ascenso directo y esa "mochila" no se la puede ni se la va a quitar nadie. La exigencia para con este equipo y estos jugadores es máxima en cada partido y es lo que se le va a pedir. No valen las excusas, ni el calor, ni si el contrario juega a perder tiempo... Eso son excusas que no convencen a nadie. El equipo necesita volver a creer como lo hacía al principio, tener convencimiento y saber que si antes lo hizo muy bien, volver a intentarlo. A estos jugadores no creo que se les haya olvidado jugar al fútbol, pero mucho me temo que o se tranquilizan y se dejan los nervios y la ansiedad en la caseta, o puede que este "bache" del que se está hablando en una Liga que acaba de empezar, puede transformarse en un dolor de cabeza.