El móvil de Jonathan y el peto de Petrovic

Cuando estaba en primero de Bachillerato fui a la antigua casa de Pablo Laynez, quien años antes había estado en el mismo centro educativo, para que me explicase cómo iba esto del Periodismo, puesto que, aunque desde los diez años leía prensa, tenía mil dudas y curiosidades. Me emplazó a la vieja redacción de este periódico, conociendo por aquel entonces a unos jóvenes Paco Gregorio o Fran Luque, entre otros, teniendo la suerte ahora de contar con su amistad. Casi todos me recomendaron no estudiar Periodismo por la precariedad del sector, que destaca por el intrusismo y el enchufismo (gente que no ha pasado por la facultad cobrando un pastizal por ser el vástago del jefe de sección o incluso ocupando puestos de periodistas en medios públicos). Sin embargo, como me dijo el que más sabe de esto en la provincia en una piscina de La Manga durante la pretemporada con Lillo, tenemos la suerte de poder vivir experiencias de más difícil acceso para quien no trabaja en un medio. Por ejemplo, asistir a este final liguero sin público. Desde la cabina de prensa se pueden observar situaciones que no se ven por televisión. El pasado sábado vi a un Petrovic que tras ser sustituido siguió jugando. En lugar de marcharse al vestuario para ducharse tranquilo, se enfundó el peto y continuó jugando, viviéndolo como el que más. Daba indicaciones desde la grada -ahora banquillo-, se encaraba con los suplentes isleños e incluso en el minuto 75 bajó cual galgo al verde para estar con los compañeros en la pausa de hidratación dando algún que otro consejo y animando. Mientras, Jonathan Silva, con una de esas gorras que se llevan ahora, estaba ensimismado en su teléfono móvil, dando la sensación de que aquel gol que necesitaba su equipo para dormir segundo no fuese con él. El primero, 31 años, ha estado en partidos de Champions, incluso de Mundial. El segundo, 22, tiene su primera gran experiencia en el Almería...