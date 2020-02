El león no muerde, no araña, no ruge, no hace nada. Es un gatito inofensivo que cada jornada deja pasar la oportunidad de cumplir el sueño de los aficionados del Almería, de toda una ciudad y a lo mejor de la provincia. El equipo necesita un chute motivacional, psicológico, un revulsivo, algo más que un spot publicitario con tambores al estilo Rey León, con la cara del jeque al final de la realización. En este negocio del fútbol, el hilo se corta por lo más fino, y en ese sentido José María Gutiérrez tiene todas las papeletas para volver a ser Guti. Desde que el Almería acarició la punta del campeonato, por algún motivo acusó mal de alturas. No gana desde hace demasiado tiempo y ahora ya ni siquiera tira a portería. Ya se sabe que si no se gana, se suma muy lento. Para ganar, hay que convertir goles. Sin goles, no hay ningún sueño posible y en esas está la Unión Deportiva Almería, que aburre en el campo de juego y en las redes sociales "nunca rendirse, nunca perder, leones de Almería, vamos a vencer", dice una de las estrofas de la marcha. Dice unas cuantas cosas más que parecen escritas por alguien que nunca ha visto jugar a este equipo sin alma, desorientado y con la pólvora mojada. No sé a qué viene el león y todo el rollo africano; bueno, sí lo sé y no importa. Si el jeque está dispuesto a soportar un proyecto exitoso, lo demás pasará a un segundo plano, porque ya sabemos que el fútbol va de ganar, ganar y volver a ganar. Por ahora y este sábado frente al Fuenla, octavo con 39 puntos, el león ni siquiera maulló. Vamos a ver cuáles son las soluciones que se ofrecerán en las próximas horas, no porque tenga información, sino porque la situación así lo reclama. Vamos a ver cómo se consigue despertar al zombie -ni siquiera al león- para que no tropiece, para que aguante hasta final de temporada. Todo lo bueno que hizo el equipo hasta el mes de diciembre, se ha ido evaporando. Esto no va de quejas arbitrales, ni de justicia. Esto va de correr, de morder y meterla adentro. Todo lo demás, es circo para la gilada.