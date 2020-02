A muerte con Gutiérrez

Londres, 20 de febrero de 2020. Estimado Navarro, creo que todos tenemos claro que José María Gutiérrez tocó fondo en Huesca y si hoy sigue en el banquillo es porque no hubo acuerdo por su finiquito en la reunión que su agente mantuvo con El Assy el pasado lunes. Desde entonces el club se ha afanado en demostrar que está a muerte con su técnico, aunque no se sabe muy bien si es porque realmente confíe en él o porque no le quede otra por cuestiones económicas y el tope salarial. En cualquier caso, hay que apoyar al entrenador, ya que a nadie beneficia la sangría de puntos. Sigo pensando que es un técnico válido y que el problema es más interno. Si Gutiérrez consigue reconciliarse con su plantilla y recuperarla para la causa, podemos celebrar el ascenso en verano. Pero tenemos que remar todos en el mismo sentido. Cuerpo técnico, plantilla, directiva, afición y prensa, tal y como señalaba en su día Unai Emery. Empezando ante el Fuenlabrada. Más apoyar al equipo y menos criticar. PD: Víctor Mañas es un fichajazo.