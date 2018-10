El mundo de los adultos

Hay noticias que te dejan roto. Esta semana hemos asistido al trágico suceso de una bebé que fallecía en Madrid tras dejarla olvidada su padre dentro del coche. La pequeña pasó unas siete horas dentro del vehículo y para cuando se dieron cuenta, ya fue demasiado tarde y nada se pudo hacer por su vida. No me quiero ni imaginar lo que va a sufrir este padre por la culpa tan grande que debe sentir. Lo primero que viene a la mente es cómo puede nadie olvidarse de un niño dentro de un coche, pero no es este hombre el primero. Dicen los psicólogos que nuestro ritmo de vida, el estrés o la rutina hacen que nos comportemos como auténticos autómatas. Levántate, desayuna, llegamos tarde... Ojalá los niños no tuvieran que pagar por las reglas del mundo de los adultos. Cada vez tengo más claro que tenemos que esforzarnos por vivir cada día con ellos, por normal que sea, porque tienen ese derecho. Pobre niñita, pobre familia. DEP.