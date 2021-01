Imágenes de postal. Eso es lo que todos hemos estado viendo sin parar estos días por las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación tras el paso del temporal de lluvia, frío, viento y nieve por toda España. Filomena ha cubierto de blanco todo el país, dejando hermosas estampas por un lado, pero generando numerosos problemas por otro. Decenas de ciudadanos no han podido desplazarse por carretera, ha habido accidentes, se han anulado vuelos y viajes en tren, afectando directamente al mundo del deporte, como es el caso de la Supercopa de España Femenina que se está disputando esta semana en Almería, ya que equipos como Atlético de Madrid o Barcelona tuvieron que modificar sus planes de viaje hasta la capital almeriense por culpa del mal tiempo. Tampoco jugó la UD Almería en Leganés. Su partido, al igual que muchos otros, tuvo que suspenderse por la tremenda nevada. Y por no hablar de lo que supone para esas personas sin hogar, que son más de las que nos imaginamos, sobrevivir a una noche con unas temperaturas tan bajas con una simple manta junto a un cajero automático. Como siempre, cuando la naturaleza habla, nunca hay protocolos ni medios suficientes que puedan silenciarla. Filomena habló, llegó nada más comenzar 2021, año para la esperanza, como afirma mucha gente, tras meses oscuros y de incertidumbre por culpa de una maldita pandemia de coronavirus que parece no tener fin. La COVID-19 se ha llevado muchas vidas, ha cambiado nuestra rutina diaria y nos está dejando una crisis económica muy seria. Sin duda, los ciudadanos necesitaban un respiro, una pequeña alegría que ha llegado en forma de copos. Pese a los problemas logísticos que causan las grandes nevadas, me quedo con esa imagen de familias enteras saliendo a la calle para hacer muñecos, lanzarse bolas de nieve o esquiar en plena Gran Vía de Madrid. Me quedo con esas sonrisas de ilusión de pequeños y mayores al ver nevar, sin una tablet de por medio, con el apretón de manos de las personas con la naturaleza. Ojalá nevase en mi calle durante un minuto.