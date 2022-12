Los días siguen pasando desde que se paró la competición. En el horizonte la vuelta de la Liga allá por el viernes 30 de diciembre y a la vuelta de la esquina la apertura del mercado invernal y el Almería sigue sin incorporar a ningún jugador. ¿Será porque Rubi se conforma con los que tiene, a pesar de que no todos están teniendo las mismas oportunidades?. El partido de Copa del Rey dejó marcados a algunos jugadores -Rubi lo dijo en la sala de prensa, pero se mordió la lengua y no quiso dar ningún nombre, aunque lo dijo-, jugadores que están teniendo poco protagonismo o que han tenido más bien poco protagonismo en las primeras catorce jornadas de competición y visto lo visto van a seguir con el mismo rol en el equipo. El plantel lleva ya casi una semana en Marbella, donde se ha marchado a hacer una nueva pretemporada antes de que vuelva a arrancar la Liga, tiempo que perfectamente podría haber aprovechado el club para que si algún jugador llega al vestuario rojiblanco tenga tiempo de conocer a sus compañeros y de asimilar la idea futbolística que tiene Rubi, pero no es así y los días y las jornadas de trabajo siguen pasando. ¿Será que no va a venir nadie? Es cierto que ha salido uno, Nieto, y otro está en la rampa de salida, Martos, pero estos no contaban, ya que ni tan siquiera han tenido ficha con el equipo esta temporada, por lo que siguen los mismos. Está claro que quien mejor conoce a la plantilla es Rubi y él sabe si necesita reforzar el equipo o no. Desde fuera todos o muchos creemos que tras catorce jornadas de Liga y una de Copa, el equipo, por lo menos, necesita un nueve y un central con experiencia, eso si no acaba marchándose Pacheco, pero desde fuera eso es lo que creemos. ¿No lo verá así Rubi? Es que siguen pasando los días y sin noticias de refuerzos, ya que si ese o esos jugadores llegan con la apertura del mercado de invierno, Rubi habrá desaprovechado un buen puñado de horas de trabajo para que los nuevos o el nuevo se vaya o vayan adaptando y que no pase lo que pasó cuando se cerró el mercado de verano, en el que hubo que esperar algunas semanas para que los últimos en llegar se asentaran en el esquema.