La nueva España

El sábado por la noche comenzó oficialmente la era pos Luis Enrique. De la Fuente es el nuevo míster de la Roja, pero por lo visto frente a Noruega, todavía no se ha apreciado eso que en el fútbol llamamos la mano del técnico. Si nos remitimos al dato, el acierto ha sido convocar a Joselu, el más '9' de los que han jugado en los últimos años. El delantero del Español debutó en la absoluta con 32 años y por la forma de concebir su primer gol, digamos que era el plan B, que reclamaba un Iago Aspas que a sus 35 años no logra desarrollar su juego con otra camiseta que no sea la del Celta de Vigo.

Pero Noruega con poco podría haber marcado y eso que no jugó el temible Haaland. El castigo fue demasiado para los vikingos y el resultado un espejismo como aquel 7-0 a Costa Rica en el último Mundial. La sensación sigue siendo la misma y es que con poco te pueden hacer mucho daño. La portería se la ha confiado a Kepa, que en el Chelsea nunca ha sido lo que fue en el Athletic. Nacho tiene 33 años; Carvajal, 31. Que jueguen deja al descubierto la falta de defensores que nacen en nuestro país. Lo mismo pasa con Laporte. Si se llamara Eric García, las dudas serían las mismas. Sin duda que lo mejor está en el mediocampo. Rodri es el sucesor de Busquets y Gavi derrocha una energía de la que no todos se contagian.

Dani Olmo bien, pero en el fútbol patrio hay muchos Olmo y Ceballos. No son imprescindibles ni determinantes. Si en la espalda pusiera Ferrán Torres, no se notaría. Al bueno de Morata lo tenemos muy visto y da para lo que da. Ahora es el capitán, pero Joselu en 15 minutos le quitó el puesto. Oyarzabal ni fu ni fa. Yéremi Pino un poco más fu que fa, pero hasta ahí. La realidad es que hay lo que hay y España es lo que es . De cara a la Eurocopa algo tiene que suceder y creo que pasa por el carácter. Por el convencimiento de ganar. Y para eso hay que poner algo más que cuatro pases mal dados como el remate de gol de Olmo a tiro de Balde que ensayó un buscapiés. España ganó y eso es mejor que perder, pero no nos engañemos. Vamos justito.