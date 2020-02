¿En qué país estamos?

Dicen los sondeos que los españoles consideran que el problema más importante de España es su clase política. La gente es sabia, mucho más que los políticos y también que aquellos que, por cercanía a ellos, no han advertido que tenían razón los que temían que la actual clase política nos llevaba al desastre.

Si es grave tener un presidente que miente sistemáticamente, la alarma se dispara cuando se pone la mirada en su socio, que lo tiene pillado y consigue todo lo que quiere y más, sean ministerios, instituciones, la mesa de diálogo con los independentistas, autoridad sobre los servicios de información e inteligencia y directrices sobre política internacional. Que a nadie le quepa duda, por ejemplo, que el escándalo Ábalos está directamente relacionado con las conexiones de Podemos con Venezuela.

El último episodio lo ha protagonizado un secretario de Estado podemita que ha recibido a una supuesta ministra saharaui, lo que ha provocado una gran tensión en Exteriores con Marruecos, con el que por múltiples razones conviene llevarse bien. Seguro que no se ha tratado de una provocación del número dos de Iglesias en su Vicepresidencia, sino que el susodicho no tenía ni idea de cuál es la situación y cómo lidia España con ese problema desde hace décadas. Podemos no ha colocado a expertos de extrema izquierda, sino a familiares y amigos que no saben qué es gobernar. ¿O es que Irene Montero actúa como una ministra? Aparte de indignar con sus extravagantes decisiones a la mayoría de las feministas, ha hecho el más espantoso de los ridículos con su pijama party.

En el PP han laminado a Alfonso Alonso por no aceptar la autoridad de Casado y Egea -mal-, pero Génova ha gestionado peor todavía la crisis vasca. Aciertan con Iturgáiz como sustituto, pero la operación va a tener un coste electoral que éste no merece. Ojalá el maniobrerismo no pase factura a Feijóo, lo más sólido del PP ahora. Casado y Egea le están haciendo la campaña a la izquierda. Qué pena de país...