Londres, 21 de febrero de 2019. Estimado Navarro, sin entrar a valorar las voces que reclamaban algún tipo de promoción para el partido del Córdoba (creo que a lo largo de los años ya he dejado bien clara mi posición), sí que me ha llamado la atención cómo hay quien tilda el encuentro como un punto de inflexión, en el sentido de que, en caso de victoria rojiblanca, la lucha por la permanencia quedaría vista para sentencia y sería el momento propicio para que los almerienses empezaran a pelear por el ascenso. Como la plantilla, coincido en que el partido ante el Córdoba es muy importante y no doy por sentado un triunfo que hundiría más a los visitantes y lanzaría a nuestro equipo en la tabla. Ahora que lo pienso, quizás sí que sea un punto de inflexión y el partido del cambio este domingo. Normalmente, el Almería se ha caracterizado por 'resucitar' a equipos que venían hundidos. A ver si rompemos con esto… PD: Salvo algunas excepciones, que haberlas haylas, quien no va a al fútbol es porque no quiere…