¿Qué pasa con Turki?

Los aficionados de la UD Almería atravesamos días de cierta inquietud. Hace ya algunos meses que se viene especulando sobre el estado de salud de Turki Al Sheikh, propietario de un altísimo porcentaje de las acciones del club. Los rumores empezaron en base a esas extrañas visitas a Estados Unidos que el jeque compartía a través de sus redes sociales con enigmáticos mensajes relacionados con su internamiento en una clínica y apelando a la bondad de Dios. Es ahora cuando se ha intensificado esta preocupación por parte de aquellos que seguimos a la entidad, y es que el máximo mandatario no solo ha vuelto a dejar caer que su salud atraviesa un momento delicado, sino que su propio club y numerosas cuentas del entorno le han transmitido mensajes de ánimo. Turki los ha recibido de muy buen grado, llegando, incluso, a agradecer en castellano ese respaldo. Sin embargo, cuando tratas de indagar sobre el tema, nadie sabe nada. Todo son rumores. La cuestión es, cuando menos, controvertida a nivel comunicativo. Resulta complicado informar de algo así, máxime con una figura como la del jeque, autoritaria, distante en todos los niveles y que, imagino, ni siquiera pondrá cara a la mayoría de empleados del club, incluidos quienes integran el gabinete de prensa. No obstante, somos muchos los que echamos en falta un comunicado, aunque sea escueto, que aclare, en cierto modo, qué está ocurriendo con el presidente. Sobre todo, porque este secretismo a medias, con Turki aireando parte de su tratamiento y de sus temores, pero sin entrar en detalles, es lo peor que se puede hacer. Generas preocupación y no aclaras los porqués. Convendría que alguno de los puentes entre el club y el máximo mandatario -todos estamos pensando en El Assy- hicieran entender al jeque que, quizás, es el momento de dar explicaciones públicas. Porque, ahora mismo, estamos mandando fuerza a ciegas. Y lo hacemos encantados, pero su cargo público requeriría de alguna información más que tranquilice a las miles de personas que seguimos el asunto de cerca.