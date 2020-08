Todos teníamos muchas ganar de volver a ver jugar al equipo, de verle en los play off, después de un tiempo más que suficiente para recuperarse del cansancio, de jugar tres partidos en una semana, del cambio de entrenador, pero… ¿Qué os pasa, muchachos? Todos esperábamos algo más. O mucho más del Almería en Girona. Había habido tiempo más que suficiente para preparar el partido y no ir con complejos a Montilivi porque no podemos jugar como un equipo pequeño. Esa fue la sensación que nos dejó el Almería el jueves. Un equipo inferior, temeroso, muy temeroso y con falta de confianza. No dio el equipo muestras de ser un conjunto ambicioso, convencido de sus posibilidades, a tenor de las manifestaciones días atrás de sus jugadores en sala de prensa. Al menos la sensación que nos dejó es que el equipo tiene menos chispa que cuando se enfrentó al Málaga, y por aquellos entonces se habló mucho, entre otras cosas, del cansancio acumulado, de la pesadez de las piernas … ¿Y ahora? Decía el otro día José Gómes que no valían las escusas: ni calor, ni nada. Pero al equipo no se le vio fino, con casi dos semanas para preparar el encuentro. Mucho miedo, demasiado respeto y falto de mordiente ofensiva es lo que vimos en Girona. Es cierto que el Girona no gozó de muchas ocasiones de gol, que el equipo estuvo ordenado, pero a este Almería, con la plantilla que tiene y con el potencial que hay en esa caseta, hay que exigirles mucho más en el campo. No puede pasar con más pena que gloria cuando se está jugando el ascenso a Primera División. Pelillos a la mar y olvidémonos de ese partido. Ahora tiene la oportunidad el equipo de demostrarnos que pueden y que son capaces de sacar una eliminatoria a 180 minutos. Los primeros 90 no han sido nada buenos o si, porque mantienen vivo al equipo, y ahora hay que echar el resto. Salir a morder, como se suele decir y darle una alegría a una afición que volvió a llevarse un gran chasco el jueves. Muchachos, hacerlo por ellos, por esa gente que, mientras se ha podido, no os ha fallado y os ha aplaudido a rabiar en el Estadio. Nos habéis demostrado que sabéis hacerlo. Animo y a por el Girona.