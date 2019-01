Por pedir que no quede

Londres, 3 de enero de 2019. Estimado Navarro, ¡feliz año nuevo a ti y a todos nuestros lectores! Esperemos que 2019 sea bueno para todos y que el Almería siga en esa línea ascendente que tiene desde que Fran Fernández se hiciera cargo. Ahora que el mercado invernal está abierto, el Almería tiene una buena oportunidad para rectificar los déficit de planificación que hubo en verano y dar un empujón a un equipo que tiene números de permanencia holgada, algo que es un éxito viniendo de donde venimos. La labor de Álvaro Giménez es encomiable, pero creo que luciría aún más jugando por detrás de un 9 puro, algo que no tenemos en la plantilla. Hay quien cree que con un delantero clásico este equipo podría mirar a los puestos altos. Yo no soy tan ambicioso. Después de 5 temporadas desastrosas, mi objetivo es llegar al tramo final con la permanencia sellada. Quedan 25 puntos, ojalá que tras ganar al Mallorca sean 22. Un partido para abrir el año que no va a ser sencillo, dicho sea de paso.