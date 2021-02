Una pena los cambios

Almería, 4 de febrero de 2020. Estimado Piñeiro, creo que Gomes fue fiel a la meritocracia que pregona manteniendo al once que había dejado por el camino a L'Hospitalet, Numancia, Alavés y Osasuna. El plan de partido también estaba muy claro, hacerlo largo intentando que el Sevilla se desgastase para aprovechar las cinco sustituciones metiendo a la artillería pesada en el tramo final. A mi juicio (y lo dejé recogido en el timeline de twitter del periódico en ese instante) los cambios deberían haberse ejecutado con 0-0 en el minuto 60 sin mayor dilación, a la par que Suso y En Nesyri entraban al césped, pero lamentablemente Gomes optó por estirar el chicle hasta que el Sevilla marcó, con Sadiq y Corpas esperando en la banda. Esa incidencia dejó el regusto de lo que pudo ser y no fue (el duelo Sadiq-Koundé lo atestigua) porque, a tenor de los rivales, en esta Copa te podías haber plantado en la final. No son más que hipótesis. Ahora toca bajar al barro en Fuenlabrada.